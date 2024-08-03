Сколько украинцев в Германии и Нидерландах хотят вернуться в Украину: исследование

Сколько украинцев планируют оставаться в Германии и Нидерландах в ближайшие годы

Миграционная платформа EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета провели исследование "Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах". В марте 2024 года в обеих странах былb опрошены по 400 совершеннолетних граждан Украины – как беженцев, так и трудовых мигрантов.

Исследование показало, что каждый третий украинец в Германии (32%) намерен остаться там на несколько лет. Хотя бы на год планируют проживать в этой стране 24% опрошенных. Навсегда хотят остаться 8% респондентов.

В Нидерландах намерения граждан Украины несколько отличаются. На несколько лет остаться планируют 44% опрошенных. Каждый пятый (21%) – хотя бы в год. А навсегда намерены остаться только 6% участников исследования.

В то же время многие еще не определились, возвращаться в Украину или оставаться в стране пребывания. В Германии таких 18%, в Нидерландах – 19%.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Какие факторы влияют на намерения оставаться за границей

Среди мотивов остаться в Германии респонденты указали:

облегчение для граждан Украины в государстве пребывания – 36%;

наличие родственников и друзей – 34%;

упрощенный процесс легального оформления вида на жительство и работу - 31%;

помощь в оплате жилья – 29%.

Среди причин, побуждающих остаться в Нидерландах, граждане Украины назвали:

упрощенную процедуру легализации проживания и трудоустройства – 61%;

облегчение для украинцев – 45%;

покрытие расходов на проживание в Нидерландах – 32%.

Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)

Что побуждает украинцев вернуться в Украину

Результаты исследования показали, что основные факторы, которые будут побуждать украинцев вернуться из Германии домой, такие:

высшая оплата труда и лучшие условия труда в Украине – 48%;

перспектива вступления Украины в НАТО – 46%;

возможность воссоединиться с семьей – 42%.

Для украинцев в Нидерландах важнейшими факторами будут:

улучшение условий труда – 63%;

внедрение реформ в сфере безопасности – 41%;

реформы системы правосудия – 38%.

Участников исследования также спросили, почему они не хотят оставаться в странах пребывания. Основные факторы оказались следующими:

желание вернуться домой в Украину (71% в Германии, 53% – в Нидерландах);

плохое знание языка страны пребывания (41% в Германии, 47% – в Нидерландах);

забота об оставшихся в Украине родственниках (37% в Германии, 32% - в Нидерландах).

Инфографика: Что мешает украинцам оставаться в Германии и Нидерландах (предоставлена РБК-Украина)

Другие результаты исследования показали, что 57% граждан Украины в Германии представляют будущее своих детей в этой стране, а 39% видят их будущее в Украине. Однако в Нидерландах 60% респондентов видят будущее своих детей в Украине, а 29% - в текущей стране проживания.