Сколько украинцев в Германии и Нидерландах хотят вернуться в Украину: исследование

Украинские беженцы все больше интегрируются за границей и планируют свою жизнь там на ближайшие годы. Однако навсегда остаться в стране пребывания хотят не так и много людей.
Сколько украинцев в Германии и Нидерландах намерены вернуться в Украину, РБК-Украина сообщает со ссылкой на результаты исследования миграционной платформы EWL.
Миграционная платформа EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета провели исследование "Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах". В марте 2024 года в обеих странах былb опрошены по 400 совершеннолетних граждан Украины – как беженцев, так и трудовых мигрантов.
Исследование показало, что каждый третий украинец в Германии (32%) намерен остаться там на несколько лет. Хотя бы на год планируют проживать в этой стране 24% опрошенных. Навсегда хотят остаться 8% респондентов.
В Нидерландах намерения граждан Украины несколько отличаются. На несколько лет остаться планируют 44% опрошенных. Каждый пятый (21%) – хотя бы в год. А навсегда намерены остаться только 6% участников исследования.
В то же время многие еще не определились, возвращаться в Украину или оставаться в стране пребывания. В Германии таких 18%, в Нидерландах – 19%.
Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Среди мотивов остаться в Германии респонденты указали:
Среди причин, побуждающих остаться в Нидерландах, граждане Украины назвали:
Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)
Результаты исследования показали, что основные факторы, которые будут побуждать украинцев вернуться из Германии домой, такие:
Для украинцев в Нидерландах важнейшими факторами будут:
Участников исследования также спросили, почему они не хотят оставаться в странах пребывания. Основные факторы оказались следующими:
Инфографика: Что мешает украинцам оставаться в Германии и Нидерландах (предоставлена РБК-Украина)
Другие результаты исследования показали, что 57% граждан Украины в Германии представляют будущее своих детей в этой стране, а 39% видят их будущее в Украине. Однако в Нидерландах 60% респондентов видят будущее своих детей в Украине, а 29% - в текущей стране проживания.
Напомним, мы писали, сколько зарабатывают украинцы в Германии и в Нидерландах. Более 40% наших граждан в обеих странах решили трудоустраиваться, хотя раньше не было опыта работы за рубежом.
Также мы рассказывали, что в Нидерландах для украинских беженцев будет доступна важная услуга.
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