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Стало відомо, скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах: дослідження

Україна, П'ятниця 28 червня 2024 12:30
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Стало відомо, скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах: дослідження Скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Українські біженці, які влаштувалися на роботу в Німеччині та Нідерландах, заробляють значно більше, ніж в Україні. Подекуди суми перевищують в чотири рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Міграційної платформи EWL "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах".

Скільки заробляють українці за кордоном

Станом на березень 2024 понад 1 200 000 українців отримали статус тимчасового захисту в Німеччині. У Нідерландах ця цифра значно менша - 118 940 людей.

Переважна більшість українців вважають себе воєнними біженцями, і 58% з них знайшли роботу в країні поточного проживання.

63% і 81% українців отримують фінансову допомогу від Німеччини та Нідерландів відповідно, якої вистачає на задоволення своїх потреб.

Але водночас понад 40% наших громадян в обох країнах вирішили працевлаштовуватися, хоча раніше не мали досвіду роботи за кордоном.

Стало відомо, скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах: дослідження

Скільки українців працюють чи шукають роботу в Німеччині та Нідерландах (скриншот)

Найчастіше українці працевлаштовуються у сфері послуг, на виробництвах, у готелях чи закладах громадського харчування та агенціях з догляду за людьми похилого віку.

Стало відомо, скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах: дослідження

Де працюють українці за кордоном (скриншот)

Таким чином середній місячний заробіток українця в Німеччині становить 1 334 євро до сплати податків. У Нідерландах це 1 104 євро до сплати податків. Це приблизно в чотири рази перевищує середню зарплату до сплати податків в Україні.

Понад чверть респондентів у Німеччині визнали, що отримують від 1 500 євро до 1 999 євро "чистими".

У Нідерландах чверть респондентів повідомили про "чисту" зарплату від 1 000 євро до 1 499 євро.

Стало відомо, скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах: дослідження

Скільки заробляють українці в Німеччині на Нідерландах (скриншот)

Також дослідження показує, що 25% громадян України в Німеччині надсилають гроші в Україну. У Нідерландах 11% респондентів відправляють фінансову допомогу на Батьківщину.

Раніше ми розповідали, за які кошти живуть українці в Польщі.

Читайте також, як правильно українцям шукати роботу в Німеччині.

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