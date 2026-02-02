Все більше українців готові терпіти війну: як змінилися настрої
Більшість українців (65%) і далі готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Найвища готовність зафіксована у Києві - 72%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з результатами, 65% українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. 17% опитаних вважають, що зможуть витримати її лише пів року або кілька місяців.
У порівнянні з попередніми місяцями, настрої українців залишаються стабільними: у грудні та вересні 2025 року готових терпіти війну “стільки, скільки потрібно” було по 62%.
Попри спроби Росії створити гуманітарну катастрофу, більшість громадян налаштовані на продовження опору до досягнення прийнятного результату.
За регіонами готовність українців терпіти війну виглядає так:
-
Київ - 72%
-
Захід - 66%
-
Центр та Північ (без Києва) - 64%
-
Південь - 64%
-
Схід - 58%
Серед тих, хто не готовий витримувати війну тривалий час, найбільш поширені причини: загроза життю близьких і загибель людей - 29%, обстріли та руйнування - 17%, економічні проблеми - 17%, перебої з електро- та теплопостачанням - 15%, психологічна втома - 10%.
В цілому, за підрахунками КМІС, лише 5% дорослого населення не готові терпіти війну через проблеми з енергопостачанням.
Фото: скріншот з опитування КМІС
Довідково: опитування громадської думки КМІС проводилося з 23 по 29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю за випадковою вибіркою мобільних номерів у всіх регіонах, підконтрольних уряду України.
Було опитано 1003 респонденти віком від 18 років. До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій (однак серед респондентів є внутрішньо переміщені особи), а також громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, 23 і 24 січня в ОАЕ відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Сполучені Штати оцінили зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.
Під час переговорів між делегаціями більшого прогресу було досягнуто в обговореннях військового блоку питань, тоді як щодо територій рішення все ще немає.
Наступний раунд переговорів заплановано на 4-5 лютого також в Абу-Дабі.
Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна готова до предметної розмови та зацікавлена в тому, щоб результат наблизив до реального й гідного завершення війни.