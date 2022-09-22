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Скільки українців хотіли б назавжди переїхати до ЄС та США: дані опитування

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Україна, Четвер 22 вересня 2022 15:51
Скільки українців хотіли б назавжди переїхати до ЄС та США: дані опитування Фото: еміграційні настрої українців змінилися (Ольга Маджумдар, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 року абсолютна більшість українців (91%) не хотіли б виїхати на постійне місце проживання до США або країн ЄС навіть за умови надання громадянства. У порівнянні з жовтнем 2020 року кількість бажаючих поїхати зменшилася з 28% до 7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначаються соціологи, потрібно враховувати, що близько 10% дорослих українців зараз за кордоном як біженці.

Скільки українців хотіли б назавжди переїхати до ЄС та США: дані опитування

"Утім, навіть якщо половина з них відповіли б «так» на це запитання (нещодавні опитування українців біженців свідчать, що насправді більшість усе-таки хочуть повернутися додому, тобто відповідей "так" було б, скоріше за все, менше половини), то зниження еміграційних настроїв також було б значним - з 28% до близько 13%", - йдеться в повідомленні КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними КМІС, у жовтні 2020 року 27,9% українців були згодні переїхати на постійне проживання в країни Європейського союзу і США за умови надання громадянства. Залишилися б удома 68,7% респондентів.

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