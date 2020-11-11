Четверть украинцев готовы уехать на Запад при условии предоставления гражданства

Часть украинцев согласны жить в ЕС и США, но на территории России не хотят даже за деньги

В октябре 2020 года 27,9% украинцев были согласны переехать на постоянное жительство в страны Европейского союза и США при условии предоставления гражданства. Остались бы дома 68,7% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, 5,8% граждан готовы были бы уехать жить на территорию России при условии предоставления гражданства, однако 91,7% отказались бы от такого предложения.

При условии выплаты 100 тысяч долларов количество украинцев, которые готовы поехать на территорию РФ, увеличивается до 10,3%. Но 85,9% респондентов не соглашаются уехать даже за деньги.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, за последний год за границу выезжал только каждый десятый гражданин Украины (11%). В 2019 году таких было 17%.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", среди жителей украинских городов, которые хотели бы поехать на работу за границу, в сентябре 2019 года наибольшей популярностью пользовалась Германия (27%).