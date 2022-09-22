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Сколько украинцев хотели бы навсегда переехать в ЕС и США: данные опроса

Новина українською →
Украина, Четверг 22 сентября 2022 15:51
Сколько украинцев хотели бы навсегда переехать в ЕС и США: данные опроса Фото: эмиграционные настроения украинцев изменились (Ольга Маджумдарь, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2022 года абсолютное большинство украинцев (91%) не хотели бы выехать на постоянное место жительства в США или страны ЕС даже при условии предоставления гражданства. По сравнению с октябрем 2020 года количество желающих уехать сократилось с 28% до 7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Как отмечаются социологи, следует учитывать, что около 10% взрослых украинцев сейчас за границей как беженцы.

Сколько украинцев хотели бы навсегда переехать в ЕС и США: данные опроса

"Впрочем, даже если половина из них ответили бы да на этот вопрос (недавние опросы украинцев беженцев свидетельствуют, что на самом деле большинство все-таки хотят вернуться домой, то есть ответов "да" было бы, скорее всего, меньше половины), то снижение эмиграционных настроений также было бы значительным – с 28% до около 13%”, – говорится в сообщении КМИС.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным КМИС, в октябре 2020 года 27,9% украинцев были согласны переехать на постоянное проживание в страны Европейского союза и США при условии предоставления гражданства. Остались дома 68,7% респондентов.

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