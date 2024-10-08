Скільки українців хочуть вступити до українського легіону: відповідь міноборони Польщі

За його словами, у Любліні триває масштабний набір до добровольчого українського легіону. До нього можуть вступити всі громадяни та громадянки України. Наразі заявки подали майже двісті осіб з усієї Європи.

"Якщо буде сформована перша група з кількох сотень добровольців, ми негайно розпочнемо їх навчання", - розповів він.

Залевський нагадав, що Польща вже підготувала понад 20 000 українських солдатів у рамках навчальної програми ЄС. Він зауважив, що не тільки Польща, але й у всій Європі є охочі вступити до легіону.

"Ми бачимо дуже великий інтерес до цієї ініціативи серед наших громадян. Точні цифри доступні Міністерству оборони тут, але я можу сказати, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, цифра становила 196 осіб, які подали заявки з усієї Європи", - сказав він.

Що передувало

У липні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що кілька тисяч людей хочуть вступити до українського легіону. А згодом глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що кількість охочих стати частиною українського легіону "занадто мала".

Також ми повідомляли про те, що в Любліні розпочався набір добровольців до українського легіону. В українців буде можливість підписати контракт, вирушити на 35-денне навчання та підвищувати кваліфікацію на базах НАТО в Європі.

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