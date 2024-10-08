UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Скільки українців хочуть вступити до українського легіону: відповідь міноборони Польщі

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Польщі розпочався набір бажаючих вступити до українського легіону. Заявки подали 196 осіб.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

За його словами, у Любліні триває масштабний набір до добровольчого українського легіону. До нього можуть вступити всі громадяни та громадянки України. Наразі заявки подали майже двісті осіб з усієї Європи.

"Якщо буде сформована перша група з кількох сотень добровольців, ми негайно розпочнемо їх навчання", - розповів він. 

Залевський нагадав, що Польща вже підготувала понад 20 000 українських солдатів у рамках навчальної програми ЄС. Він зауважив, що не тільки Польща, але й у всій Європі є охочі вступити до легіону.

"Ми бачимо дуже великий інтерес до цієї ініціативи серед наших громадян. Точні цифри доступні Міністерству оборони тут, але я можу сказати, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, цифра становила 196 осіб, які подали заявки з усієї Європи", - сказав він.

Що передувало

У липні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що кілька тисяч людей хочуть вступити до українського легіону. А згодом глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що кількість охочих стати частиною українського легіону "занадто мала".

Також ми повідомляли про те, що в Любліні розпочався набір добровольців до українського легіону. В українців буде можливість підписати контракт, вирушити на 35-денне навчання та підвищувати кваліфікацію на базах НАТО в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійна в Україні