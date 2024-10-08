Сколько украинцев хотят вступить в украинский легион: ответ минобороны Польши

По его словам, в Люблине идет масштабный набор в добровольческий украинский легион. В него могут вступить все граждане Украины. Сейчас заявки подали около двухсот человек со всей Европы.

"Если будет сформирована первая группа из нескольких сотен добровольцев, мы немедленно приступим к их обучению", - рассказал он.

Залевский напомнил, что Польша уже подготовила более 20 тысяч украинских солдат в рамках учебной программы ЕС. Он отметил, что не только Польша, но и во всей Европе есть желающие вступить в легион.

"Мы видим очень большой интерес к этой инициативе среди наших граждан. Точные цифры доступны Министерству обороны здесь, но я могу сказать, что по состоянию на пятницу, 4 октября, цифра составила 196 человек, подавших заявки со всей Европы", - сказал он.

Что предшествовало

В июле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что несколько тысяч человек хотят вступить в украинский легион . А впоследствии глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш рассказал, что количество желающих стать частью украинского легиона "слишком мало" .

Также мы сообщали о том, что в Люблине начался набор добровольцев в украинский легион . У украинцев будет возможность подписать контракт, отправиться на 35-дневную учебу и повышать квалификацию на базах НАТО в Европе.

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