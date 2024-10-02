ua en ru
Ср, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Досить мало. В Польщі розповіли, скільки людей приєднались до українського легіону

Середа 02 жовтня 2024 12:53
UA EN RU
Досить мало. В Польщі розповіли, скільки людей приєднались до українського легіону Фото: Владислав Косіняк-Камиш, голова Міністерства оборони Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість українців, які вирішили приєднатись до українського легіону у Польщі, виявилась "вкрай малою". Бійці повинні були пройти навчання та отримати зброю для захисту України.

Про це повідомпляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в ефірі Wirtualna Polska.

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою", - заявив міністр.

За словами голови відомства, в питанні українського легіону - Польща відповідала за навчання, а Україна - за набір бійців.

"Ми були до цього готові. Це було частиною угоди між Польщею та Україною", - відзначив він.

Зокрема Косіняк-Камиш додав, що від початку повномасштабної війни в Україні, Польща вже підготувала близько 20 000 українських військових, які зараз воюють на фронті.

Український легіон в Польщі

В липні Київ та Варшава підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Серед іншого угода передбачала підготовку українських військових. РБК-Україна розповідало про те, як набиратимуть добровольців до українського легіону.

Того ж місяця голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський стверджував, що у Польщі вже тисячі охочих вступити до українського легіону.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Війна в Україні Польща
    NEWS
    Сили оборони підтвердили вихід з Вугледару
    Сили оборони підтвердили вихід з Вугледару
    DAILY
    Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів
    Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів