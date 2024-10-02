Досить мало. В Польщі розповіли, скільки людей приєднались до українського легіону

Кількість українців, які вирішили приєднатись до українського легіону у Польщі, виявилась "вкрай малою". Бійці повинні були пройти навчання та отримати зброю для захисту України.

Про це повідомпляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в ефірі Wirtualna Polska .

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою", - заявив міністр.

За словами голови відомства, в питанні українського легіону - Польща відповідала за навчання, а Україна - за набір бійців.

"Ми були до цього готові. Це було частиною угоди між Польщею та Україною", - відзначив він.

Зокрема Косіняк-Камиш додав, що від початку повномасштабної війни в Україні, Польща вже підготувала близько 20 000 українських військових, які зараз воюють на фронті.

Український легіон в Польщі

В липні Київ та Варшава підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Серед іншого угода передбачала підготовку українських військових. РБК-Україна розповідало про те, як набиратимуть добровольців до українського легіону.

Того ж місяця голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський стверджував, що у Польщі вже тисячі охочих вступити до українського легіону.