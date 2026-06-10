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Скільки українців довіряють Зеленському: дані опитування КМІС

13:17 10.06.2026 Ср
2 хв
Які показники у президента та інших політичних діячів країни?
aimg Валерій Ульяненко
Скільки українців довіряють Зеленському: дані опитування КМІС Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Станом на травень 2026 року більшість українців продовжували довіряти президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними соціологів, 61% українців довіряють Володимиру Зеленському, тоді як 34% висловлюють йому недовіру. Баланс довіри-недовіри становить плюс 27%.

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Порівняно з квітнем 2026 року ці показники залишилися майже без змін. Серед тих, хто підтримує главу держави, 33% довіряють йому "повністю", а 28% - "скоріше довіряють".

Водночас серед противників 20% респондентів обрали варіант "зовсім не довіряю", а ще 13% - "скоріше не довіряю".

Скільки українців довіряють Зеленському: дані опитування КМІСФото: рейтинг довіри до Зеленського (kiis.com.ua)

Ставлення до політиків

Серед інших політичних та громадських діячів найвищі показники довіри мають мер Харкова Ігор Терехов (52% довіри проти 19% недовіри) та міністр оборони Михайло Федоров (50% довіри та 21% недовіри).

Скільки українців довіряють Зеленському: дані опитування КМІСФото: рейтинг довіри до політиків (kiis.com.ua)

Найнижчий рівень довіри суспільства соціологи зафіксували у керівника парламентської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка (лише 6%) та очільниці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко (11%).

Довіра до діячів зі сфери оборони

Представники сфери оборони мають високу підтримку та позитивний баланс довіри-недовіри. Зокрема, ексочільнику ЗСУ, послу в Британії Валерію Залужному довіряють 73% українців (не довіряють - 21%).

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді має 70% довіри (не довіряють лише 7%). Аналогічні 70% довіри зберігає і ексочільник ГУР, чинний керівник Офісу президента Кирило Буданов, діяльність якого не підтримують 22% опитаних.

Скільки українців довіряють Зеленському: дані опитування КМІСФото: рейтинг довіри до діячів зі сфери оборони (kiis.com.ua)

Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року. Методом телефонних інтерв'ю фахівці опитали 1015 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%.

Нагадаємо, понад 50% українців вважають корупцію в органах держвлади більшою небезпекою для розвитку України, ніж російська агресія.

Крім того, опитування КМІС показало, що більше ніж 60% громадян переконані, що через 10 років Україна стане процвітаючою державою у складі ЄС.

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