Скільки українців довіряють Зеленському у вересні: дані КМІС

Довіра до президента

Опитування КМІС проводилося з 2 по 14 вересня 2025 року серед 1023 респондентів по всій Україні.

За його результатами, 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 34% - не довіряють. Баланс довіри становить +25%. Для порівняння, на початку серпня відповідні показники були 58% і 35%.

Нинішній рівень довіри нижчий за максимум цього року (74% у травні після підписання Угоди про копалини), але все ще вищий за грудень 2024 року, коли довіра складала 52%.



Коли варто проводити вибори

Соціологи також запитали українців про доцільність проведення національних виборів під час війни.

Частка тих, хто виступає за вибори вже зараз, навіть без припинення вогню, становить лише 12% і лишається стабільною з березня 2025 року. Натомість зростає кількість респондентів, які підтримують проведення виборів після припинення вогню з гарантіями безпеки - з 9% у березні до 22% у вересні.

Попри це більшість українців - 63% - вважають, що вибори слід проводити лише після остаточної мирної угоди. У травні так думали 71%, у березні - 78%.



Коментар КМІС

За словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, Володимир Зеленський зберігає високу довіру суспільства, особливо в умовах війни, коли існує потреба в єдності.

Водночас соціолог зауважив, що третина населення послідовно не довіряють президенту, а частина тих, хто підтримує його зараз, можуть змінити ставлення після завершення війни.

"Зараз важливо зберігати конструктивну дискусію та усвідомлювати, що головним пріоритетом є успішне завершення війни на користь України", - наголосив Грушецький.