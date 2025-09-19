Скільки українців довіряють Зеленському у вересні: дані КМІС

Довіра до президента Володимира Зеленського залишається стабільною. Більшість українців виступають проти виборів під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Опитування КМІС проводилося з 2 по 14 вересня 2025 року серед 1023 респондентів по всій Україні.
За його результатами, 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 34% - не довіряють. Баланс довіри становить +25%. Для порівняння, на початку серпня відповідні показники були 58% і 35%.
Нинішній рівень довіри нижчий за максимум цього року (74% у травні після підписання Угоди про копалини), але все ще вищий за грудень 2024 року, коли довіра складала 52%.
Соціологи також запитали українців про доцільність проведення національних виборів під час війни.
Частка тих, хто виступає за вибори вже зараз, навіть без припинення вогню, становить лише 12% і лишається стабільною з березня 2025 року. Натомість зростає кількість респондентів, які підтримують проведення виборів після припинення вогню з гарантіями безпеки - з 9% у березні до 22% у вересні.
Попри це більшість українців - 63% - вважають, що вибори слід проводити лише після остаточної мирної угоди. У травні так думали 71%, у березні - 78%.
За словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, Володимир Зеленський зберігає високу довіру суспільства, особливо в умовах війни, коли існує потреба в єдності.
Водночас соціолог зауважив, що третина населення послідовно не довіряють президенту, а частина тих, хто підтримує його зараз, можуть змінити ставлення після завершення війни.
"Зараз важливо зберігати конструктивну дискусію та усвідомлювати, що головним пріоритетом є успішне завершення війни на користь України", - наголосив Грушецький.
Нагадаємо, довіра до Зеленського трохи знизилися в серпні. Ухвалення закону про скасування незалежності НАБУ могло коштувати близько 5% рейтингу.
Дані інших соціологічних центрів свідчать, що найвища довіра українців до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який випереджає президента.