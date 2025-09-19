Сколько украинцев доверяют Зеленскому в сентябре: данные КМИС

Доверие к президенту

Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.

По его результатам, 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 34% - не доверяют. Баланс доверия составляет +25%. Для сравнения, в начале августа соответствующие показатели были 58% и 35%.

Нынешний уровень доверия ниже максимума этого года (74% в мае после подписания Соглашения об ископаемых), но все еще выше декабря 2024 года, когда доверие составляло 52%.



Когда стоит проводить выборы

Социологи также спросили украинцев о целесообразности проведения национальных выборов во время войны.

Доля тех, кто выступает за выборы уже сейчас, даже без прекращения огня, составляет лишь 12% и остается стабильной с марта 2025 года. Зато растет количество респондентов, которые поддерживают проведение выборов после прекращения огня с гарантиями безопасности - с 9% в марте до 22% в сентябре.

Несмотря на это большинство украинцев - 63% - считают, что выборы следует проводить только после окончательного мирного соглашения. В мае так думали 71%, в марте - 78%.



Комментарий КМИС

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, Владимир Зеленский сохраняет высокое доверие общества, особенно в условиях войны, когда существует потребность в единстве.

В то же время социолог отметил, что треть населения последовательно не доверяют президенту, а часть тех, кто поддерживает его сейчас, могут изменить отношение после завершения войны.

"Сейчас важно сохранять конструктивную дискуссию и осознавать, что главным приоритетом является успешное завершение войны в пользу Украины", - подчеркнул Грушецкий.