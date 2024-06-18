Скільки українці витрачають на освіту під час війни: дослідження
Повномасштабна війна вплинула на споживацькі настрої українців. В одні сфери витрат вони інвестують більше, ніж у ті, які тепер вважають другорядними.
Скільки українці витрачають на освіту, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від Deloitte.
Витрати українців на освіту під час війни
За даними дослідження, дві третини бюджету українців йдуть на товари й послуги першої потреби: "комуналка", оренда житла, платежі за боргами/кредитами/іпотекою тощо. На це українці витрачають орієнтовно 28% доходу.
Продукти "вимагають" 38% витрат відповідно до результатів дослідження.
Серед категорій з найменшими витратами:
- електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку - 2%
- послуги в галузі освіти, спорту, салони краси, СПА, перукарні - 2%
- дозвілля - 2%
- донати/благодійність - 3%
- цифрові послуги - 4%
- купівля одягу та взуття - 8%
При цьому на заощадження припадає всього 4%.
Варто також зазначити, що в ідеалі українці хотіли б збільшити свої інвестиції в освіту до 3%.
Цікаво, що люди віком від 18 до 27 років шляхом економії на обов'язкових витратах хотіли б більше вкладатися в освіту. Водночас вікова категорія 28-42 роки витрачала б заощаджені кошти на інвестиції, електроніку, побутову техніку та товари домашнього вжитку.
Які спеціальності найпопулярніші в Україні
За кількістю заяв, які охочі здобувати освітній ступінь магістра подали до ВНЗ, ситуація така:
- Управління та адміністрування - 27 500
- Педагогіка та психологія - 20 391
- Інформаційні технології - 17 246
- Право та міжнародне право - 13 858
- Психологія та соціологія - 9 747
- Економіка та міжнародна економіка - 9 448
- Облік і фінанси - 8 770
- Політологія та міжнародні відносини - 2 994
Раніше ми розповідали, яку роботу пропонують українцям у Німеччині.
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