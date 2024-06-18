Сколько украинцы тратят на образование во время войны: исследование
Полномасштабная война повлияла на потребительские настроения украинцев. В одни сферы расходов они инвестируют больше, чем в те, которые теперь считают второстепенными.
Сколько украинцы тратят на образование, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" от Deloitte.
Расходы украинцев на образование во время войны
По данным исследования, две трети бюджета украинцев идут на товары и услуги первой потребности: "коммуналка", аренда жилья, платежи по долгам/кредитам/ипотеке и т. д. На это украинцы тратят ориентировочно 28% дохода.
Продукты "требуют" 38% затрат в соответствии с результатами исследования.
Среди категорий с наименьшими затратами:
- электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода - 2%
- услуги в области образования, спорта, салоны красоты, СПА, парикмахерские - 2%
- досуг - 2%
- донаты/благотворительность - 3%
- цифровые услуги - 4%
- покупка одежды и обуви - 8%
При этом на сбережения приходится всего 4%.
Следует также отметить, что в идеале украинцы хотели бы увеличить свои инвестиции в образование до 3%.
Интересно, что люди от 18 до 27 лет путем экономии на обязательных расходах хотели бы больше вкладываться в образование. В то же время возрастная категория 28-42 года тратила бы сэкономленные средства на инвестиции, электронику, бытовую технику и товары домашнего потребления.
Какие специальности самые популярные в Украине
По количеству заявлений, желающих получать образовательную степень магистра подали в вузы, ситуация следующая:
- Управление и администрирование - 27 500
- Педагогика и психология - 20 391
- Информационные технологии - 17 246
- Право и международное право - 13 858
- Психология и социология - 9 747
- Экономика и международная экономика - 9 448
- Учет и финансы - 8 770
- Политология и международные отношения - 2 994
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