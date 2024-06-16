Робота в Німеччині: на які вакансії шукають українців і скільки можна заробити

Німеччина - одна з країн, які найбільше прийняли українських біженців після початку повномасштабного вторгнення. Туди переїхали 1,65 млн наших громадян.

РБК-Україна розповідає, на які вакансії шукають українців і скільки готові платити за роботу.

Скільки українці заробляють у Німеччині

У Німеччині діє встановлений законом рівень мінімальної платні - 12,41 євро/робоча година. З наступного року ставку піднімуть до 12,82 євро/робоча година.

Українцям переважно пропонують роботу на складах, заводах чи сільськогосподарських угіддях, де володіння німецькою мовою не є обов'язковим. Середня зарплата на таких позиціях становить - 2-2,6 тис. євро.

Разом із цим, дослідження Фонду Фрідріха Еберта, яке провели восени торік, показало, що лише 20% українців у Німеччині працюють.

Українці в Німеччині мають право на державну базову допомогу для безробітних. Вона становить 563 євро на місяць для самотніх, 1012 євро для подружжя та від 357 до 471 євро на місяць для дітей, сума залежить від віку.

Нижче наводимо 5 вакансій із порталу Jooble, на які шукають українців.

Працівники на склад Amazon

Українцям обіцяють офіційне працевлаштування для громадян України та ЄС. Локація: Буххольц, Бремен, Мюнхенгладбах, Саарбрюкен та ін. Знання англійської/німецької мови не є обов'язковим, але буде перевагою.

Умови праці: 8-10 год на день, 5-6 дні на тиждень. В обов'язки входить сортування, пакування та комплектація продукції, робота зі сканером та накладними, розміщення продукції на складі.

Зарплата: 2 200 - 2 800 €

Пакувальник на склад чаю "Lipton"

Склад розташований у Берліні. Роботодавець пропонує житло, при цьому оплата йде тільки за комунальні.

Умови праці: 8-12 годин 5/6 днів на тиждень, робота в основному сидячи. В обов'язки входить сортування пачок чаю, упаковування, маркування коробок, підготовка до відправлення.

Зарплата: 2 080 - 3 750 €

Українцям готові платити від 2 000 євро на місяць (скриншот)

Пакувальник одягу Adidas

Компанія пропонує офіційне працевлаштування для українців. Робота можлива у Франкфурті, Берліні, Гамбурзі, Бремені, Нюрнберзі, Мангеймі, Ерлангені, Штутгарті.

Умови праці: 5 днів на тиждень по 10 годин на день, субота - за бажанням. В обов'язки входить перевірка брендових речей відсутність дефектів, упаковка нового одягу у коробки та пакети, маркування, підготовка до відправлення.

Зарплата: 2 600 - 3 200 $

Пакувальник косметики Victoria's Secret

Оформлення на роботу відбувається тільки за польською робочою візою. Роботодавець пропонує житло.

Умови праці: 5 днів на тиждень, 8-10 годин на день. В обов'язки входить упаковка готової продукції, наклейка етикеток, збірка коробок.

Зарплата: 2 300 - 3 000 €

Працівник на фабрику чипсів Pringles

Фабрика розташована у Берліні. З оформленням документів допомагає посередник. Працівникам надається безкоштовне житло.

Умови праці: 8-12 годин на день 5-6 днів на тиждень. В обов'язки входять контроль якості продукції, упаковка по коробках, контроль виробництва продукції, стікерування коробок та відправлення.

Зарплата: 2 200 - 3 250 €

Деякі роботодавці пропонують безкоштовне житло (скриншот)