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Скільки українських військових проходять навчання інструкторами США: відповідь Пентагону

Фото: представник Пентагону генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати на сьогодні ведуть навчання близько 2 тисяч українських військових різних спеціальностей.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Я знаю, що близько двох тисяч людей проходять зараз тренування. Вам краще дізнатися про конкретні цифри у командування Армії США в Європі та Африці", - заявив прес-секретар Пентагону.

За його словами, США тренуватимуть українських військових, поки в цьому є потреба, крім того, з українським командуванням обговорюється питання надсилання додаткових сил для навчання.

Раніше в Пентагоні заявили, що союзники України продовжать проводити тренінги для бійців ЗСУ та навчатимуть їх управлінню танками та системами ППО.

Крім того, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, у країнах Європейського союзу понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання.

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