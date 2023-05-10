Скільки українських військових проходять навчання інструкторами США: відповідь Пентагону

Сполучені Штати на сьогодні ведуть навчання близько 2 тисяч українських військових різних спеціальностей.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Я знаю, що близько двох тисяч людей проходять зараз тренування. Вам краще дізнатися про конкретні цифри у командування Армії США в Європі та Африці", - заявив прес-секретар Пентагону.

За його словами, США тренуватимуть українських військових, поки в цьому є потреба, крім того, з українським командуванням обговорюється питання надсилання додаткових сил для навчання.