ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генерал США: союзники продовжать навчати військових України на танках та системах ППО

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 17:58
Генерал США: союзники продовжать навчати військових України на танках та системах ППО Фото: Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Союзники України продовжать проводити тренінги для бійців ЗСУ та навчатимуть їх управлінню танками і системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі під час брифінгу.

Він зазначив за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн", що кілька сотень українських захисників зараз проходять навчання у країнах східного флангу НАТО. При цьому 65 солдатів України недавно завершили тренування на зенітних ракетних комплексах Patriot.

"Ми проводитимемо тренінги для танкістів, а також тренінги для систем ППО. Також надаватимемо амуніцію до танків, ППО, артилерії та ракети, а також запчастини, які потрібні українцям, щоб продовжувати в такому ж дусі", - додав генерал.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій було обговорено допомогу Україні. З ключовими заявами за підсумками переговорів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Збройні сили України Допомога Україні Військова техніка Війна Росії проти України Зустріч Рамштайн
NEWS
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни