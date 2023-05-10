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Сколько украинских военных проходят обучение инструкторами США: ответ Пентагона

Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты на в настоящее время ведут обучение около 2 тысяч украинских военных различных специальностей.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Я знаю, что около двух тысяч человек проходят сейчас тренировку. Вам лучше узнать конкретные цифры у командования Армии США в Европе и Африке", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

По его словам, США будут тренировать украинских военных, пока в этом есть необходимость, кроме того, с украинским командованием обсуждается вопрос отправки дополнительных сил для обучения.

Ранее в Пентагоне заявили, что союзники Украины продолжат проводит тренинги для бойцов ВСУ и обучать их управлению танками и системами ПВО.

Кроме того, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в странах Европейского союза более 16 тысяч украинских военных прошли обучение.

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