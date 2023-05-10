Сколько украинских военных проходят обучение инструкторами США: ответ Пентагона

Соединенные Штаты на в настоящее время ведут обучение около 2 тысяч украинских военных различных специальностей.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Я знаю, что около двух тысяч человек проходят сейчас тренировку. Вам лучше узнать конкретные цифры у командования Армии США в Европе и Африке", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

По его словам, США будут тренировать украинских военных, пока в этом есть необходимость, кроме того, с украинским командованием обсуждается вопрос отправки дополнительных сил для обучения.