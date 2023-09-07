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Скільки українських військових навчить Німеччина до кінця року: відповідь міністра оборони

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Німеччини до кінця року проведуть навчання близько 10 тисяч українських військових.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesshcau.

"Ми не можемо ні секунди сумніватися в тому, що (президент РФ Володимир – ред.) Путін не повинен досягти своєї мети. Тому ми повинні підтримувати Україну на всіх рівнях, у тому числі на військовому, поки це буде потрібно", - заявив міністр оборони Німеччини.

У ході виступу він також зазначив, що до кінця року Німеччина підготує загалом 10 тисяч українських солдатів, і якість підготовки здобула визнання у ЗСУ.

Пісторіус також нагадав, що Німеччина є другим після США постачальником допомоги Україні, і щодня німецька зброя рятує життя в Україні.

"Атака на Україну – це не лише напад на суверенну, вільну державу, а й фундаментальну атаку на глобальний порядок безпеки, міжнародне право та західний спосіб життя", - додав він.

Допомога Німеччині Україні

Нещодавно Німеччина прозвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot.

Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро.

Крім того, 5 вересня Німеччина заявила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. У новий пакет увійшли боєприпаси, автомобілі та тягачі. В уряді Німеччини зазначили, що постачання походять з галузевих запасів, які фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

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