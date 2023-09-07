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Сколько украинских военных обучит Германия до конца года: ответ министра обороны

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Германии до конца года проведут обучение около 10 тысяч украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesshcau.

"Мы не можем ни секунды сомневаться в том, что (президент РФ Владимир – ред.) Путин не должен добиться своих целей. Поэтому мы должны поддерживать Украину на всех уровнях, в том числе на военном, пока это будет нужно", - заявил министр обороны Германии.

В ходе выступления он также отметил, что до конца года Германия подготовит в общей сложности 10 тысяч украинских солдат, и качество подготовки получило признание в ВСУ.

Писториус также напомнил, что Германия является вторым после США поставщиком помощи Украине, и что каждый день немецкое оружие спасает жизнь в Украине.

"Атака на Украину – это не только нападение на суверенное, свободное государство, но и фундаментальная атака на глобальный порядок безопасности, международное право и западный образ жизни", - добавил он.

Помощь Германии Украине

Недавно Германия отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.

Также министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.

Кроме того, 5 сентября Германия заявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи. В правительстве Германии отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

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