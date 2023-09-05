Боєприпаси, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

Німеччина сьогодні, 5 вересня, відзвітувала про нове постачання військової допомоги для України. До нового пакета увійшли боєприпаси, автомобілі та тягачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли: 10,080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;

Понад 8,5 мільйонів набоїв;

27 тисяч 40-мм боєприпасів;

Броньований мостоукладач Beaver;

32 вантажівки Zetros;

4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;

4 прикордонні автомобілі;

20,000 захисних окулярів для солдатів. В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи. Інша допомога від Німеччини Нещодавно Німеччина відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot. Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро.