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У Німеччині запропонували щорічно виділяти Україні допомогу на 5 млрд євро

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Неділя 20 серпня 2023 16:13
У Німеччині запропонували щорічно виділяти Україні допомогу на 5 млрд євро Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині запропонували щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Лінднер попередньо розраховує на фінансову допомогу Україні в розмірі п'яти мільярдів євро на рік.

Допомога Німеччини для України

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають українським військам допомогу.

Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 9 серпня Німеччині передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot.

При цьому 17 серпня Німеччина передала Україні пускові установки для посилення протиповітряної оборони та переносні радари.

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