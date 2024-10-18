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Скільки українських біженців планує повертатися в Україну: результати дослідження

Фото: біженці (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Близько 35% українських біженців в Європі планують повертатися в Україну, як тільки в країні стане безпечно. Однак у короткостроковій перспективі їхати додому хоче меншість українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мюнхенського інституту Ifo.

Зазначається, що лише 4% біженців планують повернутися найближчим часом. Вони пояснили, що їх плани не зміняться, незалежно від безпекової ситуації в Україні.

Також відомо, що приблизно 11% вже повернулися в Україну.

Водночас 25% не визначилися.

Автори дослідження зауважили, що чим довше триває війна Росії проти України, тим більше українських біженців поступово влаштовують своє життя в інших країнах.

Також повідомляється, що незабаром після втечі лише 10% українців заявили, що хочуть оселитися за межами України в довгостроковій перспективі.

Дослідники додали, що раніше, одразу після виїзду з України, приблизно 60% біженців планували повернутися додому тоді, коли змогли б себе відчути у безпеці. На жаль, з часом ця частка почала падати. Як з'ясували автори дослідження, у середньому це падіння становило 4,7 відсоткового пункту за 100 днів.

Нагадаємо, що низка країн ЄС з жовтня змінила деякі правила для українських біженців.

У вересні Євростат оприлюднив дані стосовно того, до яких європейських країн найбільше їдуть українські біженці.

Раніше ми розповідали, що у Європі переглядають ще одну категорію виплат для українців, які виїхали з України через війну.

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