Низка країн Європи змінює правила для українських біженців: що буде з виплатами і житлом

З жовтня у багатьох країнах Європи змінились умови перебування українців, які через війну шукають міжнародного захисту. Переважно закордонні уряди "урізають" обсяги допомоги біженцям.

РБК-Україна розповідає, що змінилось для українців у Європі та які ще нововведення планують запровадити найближчим часом.

Польща змінила програму виплат на немовлят

З 1 жовтня 2024 року у Польщі перестала діяти програма "Rodzinny kapitał opiekuńczy”, замість неї запрацювала програма "Aktywny Rodzic". Вона має три форми виплат у розмірі від 500 до 1500 злотих (5 245 грн – 15 735 грн), якщо дитина має інвалідність – 1900 злотих (19 931 грн). Виплати за попередньою програмою становили близько 400 злотих (4196 грн) на дитину.

Втім, українці можуть претендувати лише одну форму виплати – "Аktywnie w żłobku" (активні в яслах). Її призначають батькам, у яких дитина у віці 12-35 місяців ходить у ясла чи садок.

Дві інші форми допомоги за цією програмою: "Аktywni rodzice w pracy" (для батьків, які працюють), та "Аktywnie w domu" (для батьків, які виховують дітей вдома) – будуть недоступними для українців.

Наголосимо, що програма "800+", яка передбачає виплати 800 злотих (8 392 грн) на дитину в місяць, продовжуватиме діяти.

Для деяких українців змінились виплати у Польщі (фото: Getty Images)

Німеччина зобов'язала українців зареєструвати авто

З 1 жовтня 2024 року Уряд Німеччини зобов'язав українців, які вже більш як рік мають автомобілі з українськими номерами, зареєструвати їх за німецькими правилами.

Важливо, що знімати транспортний засіб з українського обліку при цьому не потрібно, а після повернення до України на постійне місце проживання водії можуть відновити українські номери та свідоцтво про реєстрацію. Це можна буде зробити у сервісному центрі МВС.

Австрія надала доступ до спеціальної карти RWR+

З 1 жовтня українці в Австрії, які перебувають під тимчасовим захистом, можуть отримати спеціальну карту RWR+ (Rot-Weiß-Rot Karte Plus), яка дає необмежений доступ до ринку праці, а також можливість залишатися в країні довше, ніж раніше передбачалося.

При цьому за 5 років українці зможуть подати на постійну посвідку на проживання в ЄС. Термін, який українці проведуть в Австрії зі статусом тимчасового захисту, зараховуватимуть до 5-річного терміну для отримання постійного місця проживання в ЄС та до 6-річного терміну для отримання громадянства.

Також ця карта дає можливість возз’єднання з сім'єю в Австрії, а ще – право залишатися у країні після закінчення терміну тимчасового захисту (тобто після 3 квітня 2025 року).

Важливо, що оформивши цю карту, людина втратить право на отримання допомоги в Австрії.

Фінляндія змінила умови надання громадянства

З 1 жовтня Фінляндія збільшила мінімальний термін проживання, необідний для отримання громадянства. Тепер для цього потрібно прожити там щонайменше 8 років.

Цей термін може бути скорочений, якщо людина володіє фінською мовою на високому рівні, перебуває у шлюбі із громадянином Фінляндії, має паспорт однієї із країн Північної Європи.

Норвегія індивідуально розглядатиме заявки із заходу України

У вересні Норвегія розширила список безпечних регіонів України – заявки на міжнародний захист від жителів цих територій розглядатимуть індивідуально. У цей перелік увійшли: Львів, Волинь, Закарпатська, Івано-Франківська область, Тернопіль, Рівне.

При цьому жителі інших регіонів України можуть претендувати на отримання міжнародного захисту через воєнні дії Росії.

Норвегія обмежила кількість регіонів, із яких прийматиме українців (фото: Getty Images)

Ірландія планує скасувати безкоштовне житло

Зараз Уряд Ірландії переглядає виплату в розмірі 800 євро для місцевих жителів, які надали житло українцям. Оскільки, за словами міністра житлового будівництва Даррага О’Браєна, це несправедливо щодо інших орендарів у країні. На початку війни сума виплат становила 400 євро, потім її подвоїли.

Також Ірландія планує з березня 2025 року скасувати тимчасове безкоштовне житло від держави для українців, які прибуватимуть в країну. А ще Уряд хоче обмежити до 90 днів перебування біженців, які щойно в'їхали в країну.

Зазначимо, що з початку літа в Ірландії закрили майже 190 центрів розміщення українців.

Естонія даватиме виплату на житло лише новоприбулим біженцям

У вересні Департамент соціального страхування Естонії заявив, що надаватиме одноразову допомогу на оренду житла лише тим біженцям, які нещодавно прибули до Естонії. Розмір допомоги становить максимум 1200 євро на домогосподарство.

Щоб отримати допомогу потрібно звернутись у Департамент із відповідною заявкою протягом перших 6 місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії. Для виплати компенсації людина має зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні та отримати тимчасовий захист.