Сколько украинских беженцев планирует возвращаться в Украину: результаты исследования

Отмечается, что только 4% беженцев планируют вернуться в ближайшее время. Они объяснили, что их планы не изменятся, независимо от ситуации в Украине.

Также известно, что около 11% уже вернулись в Украину.

В то же время, 25% не определились.

Авторы исследования отметили, что чем дольше идет война России против Украины, тем больше украинских беженцев постепенно устраивают свою жизнь в других странах.

Также сообщается, что вскоре после бегства только 10% украинцев заявили, что хотят поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе.

Исследователи добавили, что раньше сразу после выезда из Украины примерно 60% беженцев планировали вернуться домой тогда, когда смогли бы себя почувствовать в безопасности. К сожалению, со временем эта часть начала падать. Как выяснили авторы исследования, в среднем это падение составило 4,7 процентных пункта за 100 дней.

Напомним, что ряд стран ЕС с октября изменили некоторые правила для украинских беженцев.

В сентябре Евростат обнародовал данные о том, в какие европейские страны больше всего едут украинские беженцы.