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Сколько украинских беженцев планирует возвращаться в Украину: результаты исследования

Фото: беженцы (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Около 35% украинских беженцев в Европе планируют возвращаться в Украину, как только в стране станет безопасно. Однако в краткосрочной перспективе ехать домой хочет меньшинство украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мюнхенский институт Ifo.

Отмечается, что только 4% беженцев планируют вернуться в ближайшее время. Они объяснили, что их планы не изменятся, независимо от ситуации в Украине.

Также известно, что около 11% уже вернулись в Украину.

В то же время, 25% не определились.

Авторы исследования отметили, что чем дольше идет война России против Украины, тем больше украинских беженцев постепенно устраивают свою жизнь в других странах.

Также сообщается, что вскоре после бегства только 10% украинцев заявили, что хотят поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе.

Исследователи добавили, что раньше сразу после выезда из Украины примерно 60% беженцев планировали вернуться домой тогда, когда смогли бы себя почувствовать в безопасности. К сожалению, со временем эта часть начала падать. Как выяснили авторы исследования, в среднем это падение составило 4,7 процентных пункта за 100 дней.

Напомним, что ряд стран ЕС с октября изменили некоторые правила для украинских беженцев.

В сентябре Евростат обнародовал данные о том, в какие европейские страны больше всего едут украинские беженцы.

Ранее мы рассказывали, что в Европе пересматривают еще одну категорию выплат для украинцев, уехавших из Украины из-за войны.

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