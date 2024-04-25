Скільки в Україні працюючих пенсіонерів та які суми вони отримують

Середній розмір пенсій в цілому по Україні становив 5 743,27 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 094,28 гривень.

З початку 2024 року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 7,7% (на 433,23 гривень).

Умови виходу на пенсію в Україні у 2024 році

Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.

Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менше 31 року необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, - 15 років.

Перерахунок працюючим пенсіонерам

Автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів.

Перерахунок здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Пенсія може обчислюватись із того заробітку, з якого обчислено пенсію при її призначенні, або, якщо доцільно, враховується заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення.

Виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 року (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за I квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично.

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.