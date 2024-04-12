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Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 500 гривень: скільки платили у квітні

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 15:17
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Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 500 гривень: скільки платили у квітні Фото: пенсії з початку року зросли на 505 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2024 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 1,2%.

Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 500 гривень: скільки платили у квітні

Індексація пенсій

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року . На 8% індексовано пенсії для:

  • 9,5 млн. "громадянських" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах
  • 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
  • 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 грн. або на 16,5% до 5 385,25 грн. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 грн. або на 15,8% до 4 622,59 грн.

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