Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 500 гривень: скільки платили у квітні

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2024 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 1,2%.

Індексація пенсій

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року . На 8% індексовано пенсії для: