Сколько в Украине работающих пенсионеров и какие суммы они получают

Средний размер пенсий в целом по Украине составил 5 743,27 гривен, у работающих пенсионеров - 6 094,28 гривен.

С начала 2024 года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 7,7% (на 433,23 гривен).

Условия выхода на пенсию в Украине в 2024 году

Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определены требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет.

Так, для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2024 году, имеет менее 31 года необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет в 2027 году при наличии не менее 24 лет страхового стажа.

Минимально необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет, - 15 лет.

Пересчет работающим пенсионерам

Автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров.

Перерасчет производится за стаж, полученный за последние два года. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы, с которой исчисляется пенсия.

Пенсия может исчисляться с того заработка, с которого рассчитана пенсия при ее назначении, или, если целесообразно, учитывается заработок, получаемый человеком на работе после назначения.

Выплата повышенных пенсий произойдет в июне 2024 года (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за I квартал. А такие отчеты будут подаваться по май.

Лично обращаться за проведение пересчета никуда не нужно: он происходит автоматически.

При этом работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста.