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Скільки Україні потрібно танків для перелому ходу війни: Пристайко назвав число

Фото: Вадим Пристайко, посол України в Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує якомога більше танків, аби це справді вплинуло на хід війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка у коментарі Sky News.

За словами Пристайка, ЗСУ потрібні "тисячі" танків, оскільки саме стільки має ворог на фронті.

"Нам потрібні тисячі, це точно, тому що росіяни ставлять тисячі танків перед нашими лініями", - заявив посол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Пристайка, якщо призначення начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова новим командувачем окупаційних військ в Україні виявиться неуспішним - російському диктатору Володимиру Путіну доведеться самостійно командувати своїми військами.

Тим часом Польща планує тиснути на інші країни щодо передачі танків нашим воїнам.

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