Сколько Украине нужно танков для перелома хода войны: Пристайко назвал число

Украина нуждается в как можно большем количестве танков, чтобы это действительно повлияло на ход войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в комментарии Sky News.
По словам Пристайко, ВСУ нужны "тысячи" танков, поскольку именно столько имеет враг на фронте.
"Нам нужны тысячи, это точно, потому что россияне ставят тысячи танков перед нашими линиями", - заявил посол.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Пристайко, если назначение начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова новым командующим оккупационных войск в Украине окажется неуспешным - российскому диктатору Владимиру Путину придется самостоятельно командовать своими войсками.
Тем временем Польша планирует давить на другие страны по передаче танков нашим воинам.
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