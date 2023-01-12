ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки Україні потрібно танків для перелому ходу війни: Пристайко назвав число

Новость на русском →
Четвер 12 січня 2023 16:51
Скільки Україні потрібно танків для перелому ходу війни: Пристайко назвав число Фото: Вадим Пристайко, посол України в Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує якомога більше танків, аби це справді вплинуло на хід війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка у коментарі Sky News.

За словами Пристайка, ЗСУ потрібні "тисячі" танків, оскільки саме стільки має ворог на фронті.

"Нам потрібні тисячі, це точно, тому що росіяни ставлять тисячі танків перед нашими лініями", - заявив посол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Пристайка, якщо призначення начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова новим командувачем окупаційних військ в Україні виявиться неуспішним - російському диктатору Володимиру Путіну доведеться самостійно командувати своїми військами.

Тим часом Польща планує тиснути на інші країни щодо передачі танків нашим воїнам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні
NEWS
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі