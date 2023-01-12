Скільки Україні потрібно танків для перелому ходу війни: Пристайко назвав число

Україна потребує якомога більше танків, аби це справді вплинуло на хід війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка у коментарі Sky News.

За словами Пристайка, ЗСУ потрібні "тисячі" танків, оскільки саме стільки має ворог на фронті. "Нам потрібні тисячі, це точно, тому що росіяни ставлять тисячі танків перед нашими лініями", - заявив посол.