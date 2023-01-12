Сколько Украине нужно танков для перелома хода войны: Пристайко назвал число

Украина нуждается в как можно большем количестве танков, чтобы это действительно повлияло на ход войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в комментарии Sky News .

"Нам нужны тысячи, это точно, потому что россияне ставят тысячи танков перед нашими линиями", - заявил посол.

По словам Пристайко, ВСУ нужны "тысячи" танков, поскольку именно столько имеет враг на фронте.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Пристайко, если назначение начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова новым командующим оккупационных войск в Украине окажется неуспешным - российскому диктатору Владимиру Путину придется самостоятельно командовать своими войсками.

Тем временем Польша планирует давить на другие страны по передаче танков нашим воинам.

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