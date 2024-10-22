Скільки в Україні переселенців і де найбільше ВПО: статистика за областями

Грошова допомога для ВПО

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави. Розмір щомісячної допомоги на проживання становить 2 тисяч гривень.

У березні 2024 року уряд змінив алгоритм нарахування допомоги. Автоматично виплати нараховують найвразливішим категоріям переселенців. Інші категорії ВПО також можуть розраховувати на грошову допомогу, але повинні подавати відповідну заявку. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

РБК-Україна також розповідало, на яку допомогу, крім фінансової, можуть розраховувати переселенці.

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