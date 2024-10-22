Сколько в Украине переселенцев и где больше всего ВПЛ: статистика по областям

По состоянию на 22 октября 2024 года в Украине официально зарегистрировано 4 646 735 внутренне перемещенных лиц. Среди них 59,9% - это женщины (2 782 325), 40,1% - мужчины (1 864 410 человек).

Кроме того, среди внутренних переселенцев около 906 тысяч детей.

скриншот ioc.gov.ua

Статистика по областям

Больше всего переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, в Донецкой и Харьковской областях.

Донецкая - 532 140;

Харьковская - 517 872;

Днепропетровская - 452 784;

Киев - 415 376;

Луганская - 270 839;

Киевская - 253 651;

Запорожская - 222 248;

Одесская - 217 542;

Львовская - 207 893;

Полтавская - 184 160;

Винницкая - 145 880;

Черкасская - 136 572

Закарпатская - 126 265;

Николаевская - 123 978

Хмельницкая - 121 561;

Ивано-Франковская - 112 876;

Сумская - 93 140;

Житомирская - 84 644;

Кировоградская - 82 840;

Черновицкая - 74 928;

Черниговская - 68 475;

Тернопольская - 67 557;

Ровенская - 44 805;

Волынская - 44 491;

Херсонская - 44 539;

Крым - 51.

скриншот ioc.gov.ua

Как свидетельствует статистика, среди переселенцев больше всего людей от 61 до 70 лет - более 729 тысяч. Количество переселенцев в возрасте 31-40 лет составляет более 654 тысяч человек, а в возрасте от 41 до 50 лет - более 585 тысяч.

скриншот ioc.gov.ua