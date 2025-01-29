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Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на 1 января

Украина, Среда 29 января 2025 15:06
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Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на 1 января Фото: пенсия работающих пенсионеров выросла до 6,3 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,8 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 789,05 гривен, у работающих пенсионеров - 6 302,76 гривен.

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на 1 января

За 2024 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3% (на 641,71 гривен).

Это выше роста пенсий неработающих пенсионеров, которая увеличилась за год на 7,5% (на 403,8 гривен).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту - 72,59%
  • по инвалидности - 15,21%
  • в случае потери кормильца - 6,51%
  • за выслугу лет - 5,12%
  • социальные пенсии - 0,53%
  • пожизненное содержание судей - 0,04%.

Напомним, за 2023 год средняя выплата работающих пенсионерам выросла на 17% (на 823,48 гривен).

По данным опроса Центра Разумкова, среди людей пенсионного возраста 11,5% ответили, что живут в основном за счет зарплаты. В целом же среди людей пенсионного возраста (старше 60 лет) 17% ответили, что они работают.

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