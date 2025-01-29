Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ на 1 января

Фото: пенсия работающих пенсионеров выросла до 6,3 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,8 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 789,05 гривен, у работающих пенсионеров - 6 302,76 гривен. За 2024 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3% (на 641,71 гривен). Это выше роста пенсий неработающих пенсионеров, которая увеличилась за год на 7,5% (на 403,8 гривен). Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим: по возрасту - 72,59%

по инвалидности - 15,21%

в случае потери кормильца - 6,51%

за выслугу лет - 5,12%

социальные пенсии - 0,53%

пожизненное содержание судей - 0,04%.