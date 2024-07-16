Скільки в Україні отримують пенсіонери, що працюють: свіжі дані ПФУ

Фото: пенсія пенсіонерів, що працюють, зросла до 6 216 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на 1 липня 2024 року в Україні серед 10,3 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,7 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 816,62 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 216,20 гривень. З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 9,8% (на 555,15 гривень). Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким: за віком – 72,92%

з інвалідності – 15,03%

у разі втрати годувальника – 6,25%

за вислугу років – 5,21%

соціальні пенсії – 0,55%

довічний утримання суддів – 0,04%.