ua en ru
Вт, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки в Україні отримують пенсіонери, що працюють: свіжі дані ПФУ

Україна, Вівторок 16 липня 2024 08:59
UA EN RU
Скільки в Україні отримують пенсіонери, що працюють: свіжі дані ПФУ Фото: пенсія пенсіонерів, що працюють, зросла до 6 216 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2024 року в Україні серед 10,3 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,7 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 816,62 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 216,20 гривень.

З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 9,8% (на 555,15 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

  • за віком – 72,92%
  • з інвалідності – 15,03%
  • у разі втрати годувальника – 6,25%
  • за вислугу років – 5,21%
  • соціальні пенсії – 0,55%
  • довічний утримання суддів – 0,04%.

Скільки в Україні отримують пенсіонери, що працюють: свіжі дані ПФУ

Нагадаємо, автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня проведено для 654 тисяч пенсіонерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсія в Україні Пенсії в Україні
NEWS
Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло
Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло
DAILY
Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію