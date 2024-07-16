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Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ

Украина, Вторник 16 июля 2024 08:59
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Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ Фото: пенсия работающих пенсионеров выросла до 6 216 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 816,62 гривен, у работающих пенсионеров - 6 216,20 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 9,8% (на 555,15 гривен).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту – 72,92%
  • по инвалидности – 15,03%
  • в случае потери кормильца – 6,25%
  • за выслугу лет – 5,21%
  • социальные пенсии – 0,55%
  • пожизненное содержание судей – 0,04%.

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ

Напомним, автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля проведен для 654 тысяч работающих пенсионеров.

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