Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ

По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 816,62 гривен, у работающих пенсионеров - 6 216,20 гривен. С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 9,8% (на 555,15 гривен). Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим: по возрасту – 72,92%

по инвалидности – 15,03%

в случае потери кормильца – 6,25%

за выслугу лет – 5,21%

социальные пенсии – 0,55%

пожизненное содержание судей – 0,04%.