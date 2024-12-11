Сколько Украина выстоит в войне с Россией без помощи США: ответ министра финансов

Украина обеспечена средствами для ведения войны по меньшей мере в течение первой половины 2025 года. За это время нужно договориться о продолжении помощи США.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию El Pais .

"Я считаю, что у нас достаточно средств, вооружений, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять по крайней мере в первом полугодии 2025 года", - сказал Марченко.

При этом он отметил, что Украина обеспечит достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году.

"Сейчас мы получаем из США необходимое вооружение. Это означает, что, по крайней мере, в течение первой половины года и далее мы будем хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять этому нападению", - рассказал министр.

Как считает Марченко, Украина должна очень разумно использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими ключевыми союзниками в США.

По его словам, у Киева должен быть план по созданию необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией США.

"Естественный интерес Украины - создать хорошее доверие к сотрудничеству. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы. Мы хотим построить хорошие отношения. Конечно, отношение может измениться. И чтобы противостоять этой неопределенности, мы должны правильно использовать время и иметь возможность вести переговоры с новой администрацией", - добавил он.

Планы на будущее

Марченко отметил, что Украина должна иметь сильную армию и в случае окончания войны.

По его словами, лучше гарантией было бы вступление в НАТО, что сейчас невозможно. "Альтернативой этой гарантии является современная и сильная украинская армия. Это единственный способ выжить для нас. Украине нужны возможности противостоять российской агрессии в следующий день, в следующий год и на долгие годы вперед", - сказал он.

По его словам, Украина не может содержать такую сильную армию только за счет собственных ресурсов. "Сейчас мы тратим более 26% нашего ВВП на военную кампанию. Это, конечно, потому, что мы находимся в разгаре войны. Но мы понесли много потерь, нам необходимо заменить оборудование", - добавил министр.

Марченко сообщил, что после полномасштабной войны потребуются очень значительные цифры, чтобы отвратить Россию даже думать о возможной агрессии против Украины. И чтобы иметь такую сильную армию, нам нужны обязательства по поставке необходимого вооружения, доступ к ракетам и современным системам ПВО для защиты нашей страны. "Потому что в будущем могут быть какие-то атаки на нашу инфраструктуру со стороны России", - добавил он.

"Я говорю со своей позиции, с позиции Минфина. Я не участвую в дискуссиях на высоком уровне по этому поводу. В любом случае Украина должна иметь сильную армию, способную противостоять агрессии", - сказал Марченко.