Скільки Україна планує отримати коштів від партнерів до кінця року: відповідь Мінфіну

Україна до кінця 2024 року планує отримати від партнерів понад 13 млрд доларів фінансової допомоги.
Про це заявила заступник міністра фінансів України Ольга Зикова, повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
Зикова зазначила, що з початку року Україна отримала від партнерів близько 24,7 млрд доларів. Отримати кошти вдалося внаслідок ефективного виконання індикаторів та впровадження реформ щодо програм співпраці з донорами.
За її словами, до кінця цього року Україна "розраховує залучити ще близько 13,5 млрд доларів зовнішнього фінансування":
Вона також зазначила, що потреба у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік зросла на 12-15 млрд доларів, якщо відштовхуватися від прогнозу МВФ. Фонд раніше допускав, що Україні буде потрібно 22,7 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Україні критично необхідно отримати фіндопомогу від США до кінця листопада.
Зокрема, за його словами, найближчим часом Україні мають передати 3,9 млрд. доларів.
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