Сколько Украина планирует получить средств от партнеров до конца года: ответ Минфина

Украина до конца 2024 года планирует получить от партнеров более 13 млрд долларов финансовой помощи.
Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Зыкова отметила, что с начала года Украина получила от партнеров около 24,7 млрд долларов. Получить средства удалось в результате эффективного выполнения индикаторов и внедрения реформ по программам сотрудничества с донорами.
По ее словам, до конца этого года Украина "рассчитывает привлечь еще около 13,5 млрд долларов внешнего финансирования":
Она также отметила, что потребность во внешнем финансировании на 2025 год возросла на 12-15 млрд долларов, если отталкиваться от прогноза МВФ. Фонд ранее допускал, что Украине будет необходимо 22,7 млрд долларов.
Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявлял, что Украине критически необходимо получить финпомощь от США до конца ноября.
В частности, по его словам, в ближайшее время Украине должны передать 3,9 млрд долларов.
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