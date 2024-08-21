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Скільки Україна планує отримати коштів від партнерів до кінця року: відповідь Мінфіну

Київ, Середа 21 серпня 2024 20:25
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Скільки Україна планує отримати коштів від партнерів до кінця року: відповідь Мінфіну Фото: Ольга Зикова, заступник міністра фінансів України (mof.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна до кінця 2024 року планує отримати від партнерів понад 13 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це заявила заступник міністра фінансів України Ольга Зикова, повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Зикова зазначила, що з початку року Україна отримала від партнерів близько 24,7 млрд доларів. Отримати кошти вдалося внаслідок ефективного виконання індикаторів та впровадження реформ щодо програм співпраці з донорами.

За її словами, до кінця цього року Україна "розраховує залучити ще близько 13,5 млрд доларів зовнішнього фінансування":

  • близько 4 млрд євро від Євросоюзу у рамках Ukraine Facility;
  • понад 3,9 млрд доларів від США;
  • близько 2,2 млрд доларів від МВФ за результатами виконання програми EFF;
  • близько 2 млрд доларів від уряду Японії;
  • близько 500 млн доларів від Великої Британії.

Вона також зазначила, що потреба у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік зросла на 12-15 млрд доларів, якщо відштовхуватися від прогнозу МВФ. Фонд раніше допускав, що Україні буде потрібно 22,7 млрд доларів.

Що передувало

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Україні критично необхідно отримати фіндопомогу від США до кінця листопада.

Зокрема, за його словами, найближчим часом Україні мають передати 3,9 млрд. доларів.

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