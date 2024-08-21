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Сколько Украина планирует получить средств от партнеров до конца года: ответ Минфина

Киев, Среда 21 августа 2024 20:25
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Сколько Украина планирует получить средств от партнеров до конца года: ответ Минфина Фото: Ольга Зыкова, заместитель министра финансов Украины (mof.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина до конца 2024 года планирует получить от партнеров более 13 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Зыкова отметила, что с начала года Украина получила от партнеров около 24,7 млрд долларов. Получить средства удалось в результате эффективного выполнения индикаторов и внедрения реформ по программам сотрудничества с донорами.

По ее словам, до конца этого года Украина "рассчитывает привлечь еще около 13,5 млрд долларов внешнего финансирования":

  • около 4 млрд евро от Евросоюза в рамках Ukraine Facility;
  • более 3,9 млрд долларов от США;
  • около 2,2 млрд долларов от МВФ по результатам выполнения программы EFF;
  • около 2 млрд долларов от правительства Японии;
  • около 500 млн долларов от Великобритании.

Она также отметила, что потребность во внешнем финансировании на 2025 год возросла на 12-15 млрд долларов, если отталкиваться от прогноза МВФ. Фонд ранее допускал, что Украине будет необходимо 22,7 млрд долларов.

Что предшествовало

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявлял, что Украине критически необходимо получить финпомощь от США до конца ноября.

В частности, по его словам, в ближайшее время Украине должны передать 3,9 млрд долларов.

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