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Сколько ударных дронов Россия планирует произвести в августе: данные ГУР

09:53 10.08.2026 Пн
2 мин
Сейчас у врага есть серьезная проблема с "Герань-4" и "Герань-5"
aimg Ульяна Безпалько aimg Юлия Капитонова
Сколько ударных дронов Россия планирует произвести в августе: данные ГУР Фото: Россия постоянно применяет новые подходы во время атак дронов (иллюстративный)
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В августе российский военно-промышленный комплекс планирует произвести 11 тысяч ударных беспилотников.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "РФ выполняет план по ракетам, пауза в обстрелах вряд ли будет: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР".

Как объяснил Скибицкий, в этом месяце враг сконцентрируется на производстве таких дронов:

  • "Герань-1";
  • "Герань-2";
  • "Герань-3";
  • "Герань-4";
  • "Герань-5";
  • "Гарпия";
  • "Герберо";
  • "Герберо-камикаде";
  • "Гербера сикер".

По его словам, в прошлом месяце россияне частично снизили интенсивность ударов беспилотниками, а также объемы их производства.

Это произошло потому, что противник перенастраивает производство с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5".

Важно понимать, что во время одной из недавних атак 50% беспилотников были турбореактивными. Именно поэтому Украине нужны другие перехватчики с соответствующей скоростью или малая ПВО.

"Если говорить о "Геране-4" и "Геране-5", у них есть проблема с турбореактивными двигателями: они пытаются создать собственные. Сейчас они полностью зависят от Китая в поставках таких двигателей, и они дорогие - каждый стоит около 35-40 тысяч долларов", - объяснил Скибицкий.

Кстати, в ГУР раскрыли, сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит Россия.

Кроме того, стало известно, почему враг неожиданно приостановил производство "Кинжалов".

Также узнайте, за сколько месяцев РФ выполнила годовой план по производству "Цирконов" и "Ониксов".

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