Скільки цивільних залишаються у Бахмуті: відповідь очільника області
У Бахмуті Донецької області наразі залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ще тиждень тому у Бахмуті залишалося понад шість тисяч людей. Кириленко повідомив, що також у місті залишається близько 140 дітей.
"Кількість людей, які перебувають у Бахмуті, мають звести до мінімуму. Наразі їх вже менш ніж п'ять тисяч осіб", - заявив Кириленко.
Глава області пояснив, що до міста можуть в'їжджати та виїжджати люди з перепустками. А військові ЗСУ повинні не відриватися та продовжувати готувати оборонні рубежі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що починаючи з понеділка, 13 лютого, журналісти зможуть потрапити до Бахмуту лише за спеціальними перепустками.
Доступ до Бахмута не закритий, проте військова адміністрація ввела більш безпечний режим. Потрапити до міста можна, отримавши відповідний дозвіл.
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