Скільки цивільних залишаються у Бахмуті: відповідь очільника області

У Бахмуті Донецької області наразі залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ще тиждень тому у Бахмуті залишалося понад шість тисяч людей. Кириленко повідомив, що також у місті залишається близько 140 дітей.

"Кількість людей, які перебувають у Бахмуті, мають звести до мінімуму. Наразі їх вже менш ніж п'ять тисяч осіб", - заявив Кириленко.

Глава області пояснив, що до міста можуть в'їжджати та виїжджати люди з перепустками. А військові ЗСУ повинні не відриватися та продовжувати готувати оборонні рубежі.