Сколько гражданских остаются в Бахмуте: ответ главы области
В Бахмуте Донецкой области остаются менее пяти тысяч жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире национального телемарафона.
По его словам, еще неделю назад в Бахмуте оставалось более шести тысяч человек. Кириленко сообщил, что также в городе остается около 140 детей.
"Количество людей, которые находятся в Бахмуте, должны свести к минимуму. Сейчас их уже менее пяти тысяч человек", - заявил Кириленко.
Глава области пояснил, что в город могут въезжать и уезжать люди с пропусками. А военные ВСУ должны не отрываться и продолжать готовить оборонительные рубежи.
Ранее РБК-Украина сообщало, что начиная с понедельника, 13 февраля, журналисты смогут попасть в Бахмут только по специальным пропускам.
Доступ в Бахмут не закрыт, однако военная администрация ввела более безопасный режим. Попасть в город можно, получив соответствующее разрешение.
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