Сколько гражданских остается в Покровске? Ответ ОВА

Украина, Среда 22 октября 2025 16:08
UA EN RU
Сколько гражданских остается в Покровске? Ответ ОВА Иллюстративное фото: стало известно, сколько гражданских остается в Покровске (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Покровске и Константиновке, несмотря на ежедневные обстрелы и контроль врага над подъездными путями, до сих пор остаются гражданские.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровск

По словам Филашкина, на прошлой неделе правоохранители смогли эвакуировать из Покровска только одну семью, тогда как в городе до сих пор находится около 1200 человек, преимущественно пожилых.

"Люди находятся в подвальных помещениях и выходят только, чтобы набрать воды. Почти на 90% уничтожены все здания, враг стирает город с лица земли. Покровску удалось избежать гуманитарной катастрофы только благодаря Вооруженным силам Украины", - подчеркнул глава области.

В городе до сих пор работают несколько скважин, откуда можно получить техническую воду. В то же время, по словам Филашкина, выехать из Покровска чрезвычайно сложно, поскольку все подъездные пути находятся под контролем российских войск.

Глава ОВА также подтвердил, что в городе были факты расстрела гражданских.

"Гражданских, которых россияне расстреляли, они убили в центре Покровска. Это делали вражеские группы, которые заходили в город. Вражеских позиций в Покровске нет, но диверсионные группы проникают, и наши силы обороны их уничтожают", - отметил Филашкин.

Он подчеркнул, что эвакуацию из Покровска практически невозможно продолжать.

Константиновка

Сложной остается ситуация и в Константиновке, где, по оценкам областных властей, находится более 5 тысяч гражданских.

"Ежедневно из города выезжают от 30 до 100 человек. Враг контролирует все подъездные пути, но эвакуацию из Константиновки еще можно осуществлять", - подчеркнул Филашкин.

По его словам, эвакуацией занимаются подразделения полиции, ГСЧС и военные - там, где это еще возможно. Украинские силы также доставляют гуманитарную помощь людям, которые остались.

Филашкин подчеркнул, что ситуация в обоих городах - критическая, но защитники делают все возможное, чтобы не допустить полного проникновения врага в населенные пункты и спасти тех, кто до сих пор остается в зоне опасности.

Россияне расстреляли гражданских в Покровске

Напомним, на днях российская ДРГ сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких гражданских. Однако украинские военные обнаружили оккупантов и ликвидировали их в помещении железнодорожного вокзала.

Впоследствии стало известно, что в радиоперехвате, обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, зафиксировано свидетельство очередного военного преступления российской армии.

