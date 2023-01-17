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Скільки цивільних загинуло в Україні з початку року: відповідь ООН

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Київ, Вівторок 17 січня 2023 06:45
Скільки цивільних загинуло в Україні з початку року: відповідь ООН Фото: з початку 2023 року в Україні від бойових дій загинуло 104 особи (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок російської агресії проти України з 1 по 15 січня нового року загинуло щонайменше 104 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані управління верховного комісара ООН.

В управлінні верховного комісара ООН з прав людини підрахували, що з початку року поранення отримали не менше 284 цивільних. У міжнародній організації зазначили, що реальна кількість жертв може бути набагато більшою.

Підтверджена кількість загиблих серед цивільного населення в Україні з моменту військового вторгнення РФ перевищила 7 тисяч цивільних, понад 11 тисяч людей отримали поранення.

В ООН також зазначили, що реальна кількість загиблих значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб", - додають в організації .

У ООН зазначають, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб були викликані застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

Раніше стало відомо, що близько 600 українців загинули та постраждали від мін за час російської агресії.

Також РБК-Україна повідомляло, що під час розмінування в Херсонській області підірвались на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області.

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