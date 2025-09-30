Скільки цивільних лишається у Куп'янську після закриття міста? Відповідь ОВА

"За добу вдалося вивезти 153 людини з Борівського та Куп’янського напрямків. Серед них - 26 дітей із Шевченківської громади", - розповів він.

Наразі гуманітарна ситуація на Куп’янському напрямку залишається контрольованою попри те, що ворожі обстріли знищили усю критичну інфраструктуру.

"Намагаємося відновлювати пошкоджене та доставляти гуманітарну допомогу. Загалом на цьому напрямку ще перебуває близько 4400 людей, зокрема у м. Куп’янськ залишаються 758 жителів", - зазначив Синєгубов.

Разом з тим він запевнив, що просування ворога в Куп’янськ немає.

"Об'єднані сили оборони роблять усе можливе, щоб зупинити ворога, який намагається прорватися до Куп’янська. Просувань противника там немає", - написав Синєгубов.

Куп'янськ

Нагадаємо, раніше про закриття Куп'янська оголосив начальник міської військової адміністрації Андрій Бесєдін. За його словами, наразі місто закрито для будь-яких цивільних служб.

Він зауважив, що до Куп'янська можуть заїхати лише військові, через що евакуація дуже ускладнена. Охочим евакуюватися радять пішки вийти за територію міста, де їх підберуть волонтери, ДСНС або поліція. Крім того, за допомогою можна звертатися до військових.