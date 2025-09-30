Сколько гражданских остается в Купянске после закрытия города? Ответ ОВА

"За сутки удалось вывезти 153 человека из Боровского и Купянского направлений. Среди них - 26 детей из Шевченковской громады", - рассказал он.

Сейчас гуманитарная ситуация на Купянском направлении остается контролируемой, несмотря на то, что вражеские обстрелы уничтожили всю критическую инфраструктуру.

"Пытаемся восстанавливать поврежденное и доставлять гуманитарную помощь. Всего на этом направлении еще находится около 4400 человек, в частности в г. Купянск остаются 758 жителей", - отметил Синегубов.

Вместе с тем он заверил, что продвижения врага в Купянск нет.

"Объединенные силы обороны делают все возможное, чтобы остановить врага, который пытается прорваться в Купянск. Продвижений противника там нет", - написал Синегубов.

Купянск

Напомним, ранее о закрытии Купянска объявил начальник городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, сейчас город закрыт для любых гражданских служб.

Он отметил, что в Купянск могут заехать только военные, из-за чего эвакуация очень затруднена. Желающим эвакуироваться советуют пешком выйти за территорию города, где их подберут волонтеры, ГСЧС или полиция. Кроме того, за помощью можно обращаться к военным.