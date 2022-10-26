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Скільки триватиме війна: головний бюджетний прогноз на 2023 рік та 16 військових сценаріїв

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 13:57
Скільки триватиме війна: головний бюджетний прогноз на 2023 рік та 16 військових сценаріїв Фото: навчання ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проект державного бюджету України розрахований на основі прогнозу продовження активних бойових дій у першій половині 2023 року. Обговорення макроекономічної ситуації з першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко у Європейській бізнес асоціації відбулося 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБА.

"В основу держбюджету 2023 року взятий прогноз, згідно з яким активні бойові дії триватимуть перші 6 місяців, хоча всього розглядається близько 16 різних військових сценаріїв - від менш до більш оптимістичних", - йдеться в повідомленні.

За консервативним бюджетним сценарієм, наступного року очікується зростання ВВП на рівні 4,6%. Прогнозований курс долара на 2023 рік - 42,2 гривні за долар, додали в ЄБА.

Нагадаємо, у серпні 2022 року тільки 9% українців вважали, що війна триватиме менше, ніж три місяці. Частка оптимістів впала в три рази в порівняні з травнем, коли швидке закінчення війни прогнозували 27% респондентів.

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